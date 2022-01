Mãe biológica de Josué cogita devolver filho à Sarah Poncio

Myllena Costa, mãe biológia de Josué, que havia sido adotado por Sarah Poncio, pediu a guarda do menino de volta no ano passado

No final do ano passado, Sarah Poncio perdeu a guarda do filho Josué após a mãe biológica do menino, Myllena Costa, exigir a criança de volta. No entanto, a mãe biológica usou as redes sociais para admitir que o filho de três anos não havia se adaptado à mudança de lar e afirmou que estaria disposta a devolvê-lo para Sarah.

"Josué não está se adaptando. Só chora e pede para ir para casa. Eu com todo o cuidado, converso com muita paciência, porque ele só tem 3 anos", explicou em uma live. "Se fosse para ele voltar de papel passado e tudo mais, eu deixaria. Só que não foi possível. Eu achei que ele se adaptaria aqui, mas ele não se adaptou. Deixaria, sim, ele voltar. Pela felicidade dele, porque não adianta eu estar feliz ele não", declarou.

Myllena afirmou que nunca se interessou pelo dinheiro da família, que deu uma casa para ela após Josué voltar para o Ceará. "Nunca quis dinheiro deles, só queria um abraço de Josué. Foi tudo um mal entendido. Sou muito grata ao cuidado que Sarah teve com Josué, por tudo o que ela fez por ele. Eu sempre reforço: 'Josué, você tem duas mamães'. Sempre mostro os Stories da Sarah, os irmãos", disse.

O processo de adoção de Josué por Sarah Poncio e seu ex-marido Jonathan Couto foi interrompido no fim do ano passado após a mãe biológica pedir a criança de volta. Com a declaração de Myllena sobre estar disposta a devolver o menino à Sarah, o pai da influenciadora Márcio Poncio se pronunciou nas redes sociais.

"Essa senhora não regula bem. Ninguém pode simplesmente dar uma criança para quem quer e retomar quando sentir a vontade", escreveu. "Essa senhora está cometendo crime. É uma pena pois a Sarinha estava ajudando o menino mesmo de longe, dando moradia, auxílio alimentação, etc", afirmou. Sarah ainda não se pronunciou sobre o assunto.

