Vídeo: Bebê goiano viraliza após golpe de taekwondo e é convidado para filmes

O pequeno Joshua Galvão viralizou nas redes sociais após ser gravado praticando taekwondo com seu pai. Nas imagens, o menino natural de Goiás - e que mora nos Estados Unidos com os pais - aparece fazendo o movimento roundhouse kick, chute lateral com a perna direita, onde conseguiu abrir a tampa de uma garrafa pet depois de ter executado com precisão o golpe.

O menino, que nas redes sociais é conhecido como "SuperBaby", já conta com milhares de seguidores e vários vídeos seus viralizaram, um deles contabilizando mais de 10 milhões de visualizações. O sucesso fez Joshua ser convidado para o programa de TV do apresentador Steve Harvey, onde surpreendeu a todos com os movimentos.

Tamanha repercussão, inclusive, fez o menino ser convidado para aparecer em filmes da Marvel, de acordo com o pai. Mesmo tendo apenas dois anos de idade, o garoto apresentou boa desenvoltura. Isto porque o pai, Cezar Galvão, é atleta e ensina a arte marcial ao filho desde os 7 meses de vida.

Veja o momento, recente, em que o menino pratica o roundhouse kick:

Bebê goiano viraliza após golpe de taekwondo e é convidado para filmes: https://t.co/ntqeMlMqYm pic.twitter.com/IwbMYlfsKP — O POVO (@opovo) January 30, 2022

"Teve um dia, ele com sete meses, segurou nas grades do berço e deu um chute. Aquilo já me surpreendeu e comecei a treiná-lo, já o colocando nas artes marciais", revelou o homem ao portal G1.

Os pais de Joshua são norte-americanos, mas moraram em Goiânia durante cinco anos, período em que o menino nasceu. Cezar até abriu uma academia de taekwondo na capital goiana, mas deciciu retornar para os Estados Unidos com a família.

"Inclusive, a Marvel entrou em contato comigo querendo meu filho em filmes", garantiu o pai do garoto. De acordo com ele, os vídeos que grava de Joshua tem como objetivo incentivar outras crianças a praticarem esportes.

"A gente quer transmitir que tudo é possível. Para os pais também acreditarem e motivarem os talentos dos filhos”, finalizou.

