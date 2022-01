Jason Momoa vive em trailer no quintal do amigo após se divorciar

Algumas semanas depois do anúncio de divórcio entre Lisa Bonet e Jason Momoa, o portal britânico Mirror diz que o ator está vivendo em um trailer

O que você faria caso terminasse um relacionamento de longa data? De acordo com o portal britânico Mirror, Jason Momoa estaria vivendo em seu trailer, no quintal de um amigo.

A van, porém, é um modelo de luxo. Segundo a publicação, ele estaria morando em um Ford RV, que é avaliado em US$ 750 mil ou aproximadamente R$ 4 milhões na cotação atual.

Uma fonte próxima afirmou ao portal que o ator prefere passar um tempo em seu trailer do que em um hotel por causa da proximidade com a praia. “É como se fosse um resort de luxo”, diz.

Jason Momoa e Lisa Bonet anunciaram o fim de seu casamento no início de janeiro, após quase duas décadas juntos. Eles tiveram dois filhos: Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa e Lola Lolani Momoa.

“Todos nós sentimos o aperto e as mudanças desses tempos de transformação. Uma revolução está se desenrolando, e nossa família não é exceção. Sentindo e crescendo com as mudanças sísmicas que ocorrem. Nós compartilhamos nossas notícias de família, que estamos nos separando”, escreveram em publicação nas redes sociais.



