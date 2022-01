Gabriel Medina e Yasmin Brunet se separam após polêmicas familiares

O casamento do surfista Gabriel Medina e da modelo Yasmin Brunet chegou ao fim. De acordo com as fontes do jornalista Léo Dias, que primeiro noticiou a separação, os dois estariam "vivendo apenas de aparências" e já não moram mais juntos. Na última semana, a modelo havia feito uma série de publicações com o atleta, sem dar indícios de um possível término, mas a assessoria de Yasmin confirmou o fim do casamento nesta quinta-feira, 27.

O casal iniciou o relacionamento em 2020 e no mesmo ano se casaram em uma cerimônia no Havaí sem a presença de amigos ou familiares. A família do surfista foi contra o relacionamento dos dois, o que resultou no afastamento de Medina do círculo familliar.

Sobre o assunto Diária de R$ 100 mil: Rodrigo Faro se hospeda em quarto submarino

Wanessa Camargo lembra dia que perdeu dente no palco e colou com chiclete

Mulher devolve carro que ganhou em rifa à família que fez sorteio para pagar cirurgia da filha

"Branco acha que só eles têm advogados", diz Paulo Vieira sobre Maíra Cardi

Motorista de aplicativo usa cartaz para explicar síndrome e viraliza: 'viagens ficaram tranquilas'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há alguns dias, o atleta anunciou que daria uma pausa na carreira devido a problemas com sua saúde física e emocional. "No ano passado, vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física. Ao final da temporada, eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite", explicou.

"Vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente. Estou com uma leve lesão no quadril que venho tratando desde o final do ano passado. Somado ao corpo, tenho questões emocionais que estou precisando lidar. Venho de meses muito desgastantes. Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil, e optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida", declarou.

Yasmin também comentou a situação através das redes sociais. "Ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel. Já falei muitas entrevistas que qualquer outra pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou, na verdade qualquer pessoa no lugar dele não teria nem saído da cama. Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma sem que ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição por que no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tri campeão e conseguimos", escreveu.

"Quem quiser ajudar nesse momento eu peço de coração que façam orações, que não façam especulações, e que não publiquem o que de fato não sabem se é verdade ou não. Peço também que isso sirva de alerta para que tomem muito cuidado com a saúde mental de vocês", pediu.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags