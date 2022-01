Conheça Hugo Novaes, poeta nordestino que beijou Anitta no "Domingão"

No último domingo, 16 de janeiro, foi ao ar o novo quadro do "Domingão com Huck" que tem como objetivo achar um namorado para Anitta. Entre os três candidatos, a cantora escolheu Hugo Novaes, que é natural de Alagoas e se denomina um "poeta virtual".

No quadro, Anitta contou com a ajuda das amigas Pocah, Juliette e Giovanna Lancellotti. As três já ficaram com ex-namorados da cantora. Segundo Anitta, ela mesma indica para as amigas homens que já ficou e não tem problema com isso.

Os três candidatos eram Matheus, Bruno e Hugo. As amigas indicaram Hugo, por achar que combinava mais com a cantora. Ele acabou sendo escolhido por Anitta e os dois deram um beijo no palco, enquanto Anitta ainda estava vendada.

Hugo tem quase 150 mil seguidores no Instagram. Através das redes sociais, ele compartilha suas poesias e já apareceu na TV local de seu estado, além do programa "É de Casa" da TV Globo. Hugo também é autor do livro "Poematizando", disponível na Amazon.

Após o programa, ele revelou nas redes sociais que Anitta beija bem. Hugo também mostrou que muitas pessoas mandaram mensagem dizendo que ele combina com Juliette e revelou interesse em conhecer a paraibana.

Confira o momento do beijo de Anitta e Hugo:

