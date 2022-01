BBB 22: vitiligo, trans e Iugoslávia tiveram aumento de busca na web

Com a lista dos participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22 sendo divulgada ao longo da programação da TV Globo da sexta-feira, 14, a busca na internet por termos como vitiligo, trans e Iugoslávia teve um aumento significativo. Dentre os 20 participantes do programa, que estreia nesta segunda-feira, 17, a partir das 22h25min, três já despertaram a atenção do público por terem relação com as palavras pesquisadas.

Após o anúncio de Natália Deodato, 22, do grupo Pipoca, a procura pelo termo vitiligo aumentou. Natural de Belo Horizonte (MG), a modelo e designer de unhas já está quebrando tabus por ser portadora da doença, que é caracterizada pela perda da coloração da pele, ao falar sobre autoaceitação: “É o que eu mais gosto no meu corpo”. Ela também usa as redes sociais para falar sobre o assunto e usa a hashtag #vitiLINDOS, fazendo referência ao vitiligo.

Por conta da participante Linn da Quebrada, 31, do grupo Camarote, a procura na internet pelo termo transexual também aumentou. A cantora e atriz, natural da capital de São Paulo, é a segunda mulher trans a participar do reality da TV Globo, sendo sucessora de Ariadna Arantes, participante da 11ª edição do programa, que já passou a coroa para a representante da edição deste ano por meio das redes sociais: "Passo oficial, 11 anos depois, minha coroa de primeira mulher trans do BBB", escreveu em publicação.

Passo oficialmente, 11 anos depois, minha coroa de primeira mulher trans do @bbb PARA MINHA MANA @linndaquebrada ARRASA MUITO E MOSTRA PRO BRASIL DO QUE SOMOS CAPAZ — Ariadna Arantes (@ARIADNALIVE) January 15, 2022

"Sabemos a importância do que está acontecendo. O que você significou lá dentro - e significa aqui fora - nós sabemos bem. Simbora ganhar esse programa?", responderam os administradores das redes sociais de Linn em resposta à publicação de apoio feita por Ariadna. No Instagram, a cantora comemorou, no último dia 7 de janeiro, a retificação do sexo, contido no registro de nascimento, ficando de acordo com a nova identidade.

O país Iugoslávia, que existiu na Europa durante a maior parte do século XX, também teve sua procura aumentada por conta da participante Eslovênia Marques, 25, do grupo Pipoca. Natural de João Pessoa (PA), a estudante de Marketing e modelo recebeu o nome um tanto quanto diferente por escolha do pai, que se inspirou nos conflitos que levaram à divisão da Iugoslávia em seis países diferentes, sendo um deles a Eslovênia.

"Ele escolheu Bósnia-Herzegovina, mas mainha não deixou de jeito nenhum, imagina!”, explica a participante da 22ª edição do BBB, que também trabalha como influenciadora digital ao falar de moda, beleza e lifestyle. Por meio das redes sociais de Eslovênia, foi postado um vídeo nesse sábado, 15, onde os pais da modelo explicam a pronúncia certa do nome e o motivo da escolha.

