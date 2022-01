Boninho desmente censura no BBB: "Eles podem falar de política"

Diretor do reality show afirmou que há muita "teoria da conspiração" em torno da produção do Big Brother Brasil

J.B. de Oliveira, o Boninho, recorreu às redes sociais para comentar "mitos" sobre proibições impostas pela produção aos participantes do Big Brother Brasil. "Eles podem falar o que eles quiserem, eles podem falar de política, de qualquer outra marca, podem falar sobre a vida deles e até podem falar besteira. Isso é problema deles. A gente nunca interfere com isso", afirmou o diretor do reality show.

"Depois de 20 de Big Brother, ainda existe ainda muita teoria da conspiração. Eu estava vendo que arrumaram um manual do que pode e não pode falar na casa", contou Boninho em vídeo no Instagram.

"Portanto, naqueles monitores que existem na casa, que de vez em quando vocês conseguem ver, não tem a palavra mudar de assunto, porque mudar de assunto é um problema que eles tem que saber entre eles. O que acontece? o que temos? Temos sim um painel informando quando eles tem que fazer alguma ação, trocar bateria, ir ao confessionário, ir à despensa. E isso eles gostam", detalhou Boninho sobre os monitores distribuídos na casa

Ao longo das edições anteriores, algumas situações viralizaram nas redes sociais dando a entender que alguns assuntos são proibidos na casa. Dono do bordão "O Brasil tá lascado", Gil do Vigor, por exemplo, brincou algumas vezes na edição de 2021 sobre não poder falar de política. Para o BBB 22, há muita expectativa que assuntos políticos atravessem as temáticas da casa. Naiara Azevedo, por exemplo, já se posicionou contra o Lula e demonstrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

