Leo Picon recebe R$ 1,5 milhão de presente da irmã, Jade Picon

De acordo com Leo Picon, ele percebeu que a quantia estava em sua conta depois que voltou de viagem

Seria um presente antes de entrar no Big Brother Brasil 2022? Em entrevista para o canal do Youtube Chango TV, Leo Picon falou que recebeu R$1,5 milhão de sua irmã, Jade Picon.

"Cheguei ontem (de Fernando de Noronha), fui abrir o computador e tinha um Pix de R$ 1,5 milhão. Sério, eu mostro! E tinha uma mensagem junto: ‘Leo, eu te amo’. Eu não entendi, mano! Acabei de chegar, estava em Noronha”, disse.

Ele ainda foi questionado sobre a possibilidade de a irmã estar em pré-confinamento para o reality show. O influenciador digital respondeu: “Está todo mundo falando disso. Mas eu não sei, velho”.

Jade Picon é um dos nomes mais cotados para participar do “Camarote” no BBB 22. Além dela, outros famosos que podem estar no programa são Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo.



