Megan Fox e Machine Gun Kelly bebem sangue um do outro após noivado

Nesta quarta-feira, 12 de janeiro, a atriz Megan Fox e o cantor Machine Gun Kelly anunciaram através das redes sociais que estão noivos. No entanto, o que chamou atenção dos internautas foi um detalhe inusitado, compartilhado por Megan através do Instagram, sobre o pedido. De acordo com a atriz, após ter dito sim para o cantor, eles beberam o sangue um do outro.

O casal está junto desde 2020 e já fizeram diversas aparições juntos em tapetes vermelhos. Ao anunciar o noivado, Megan comentou sobre o início do namoro.“Em julho de 2020, sentamos sob esta figueira. Pedimos magia. Estávamos alheios à dor que enfrentaríamos juntos em um período de tempo tão curto e frenético. Inconscientes do trabalho e sacrifícios que o relacionamento exigiria de nós, mas intoxicados pelo amor. E o carma", escreveu.

“De alguma forma, um ano e meio depois, tendo atravessado o inferno juntos, e tendo rido mais do que eu jamais imaginei ser possível, ele me pediu em casamento. E assim como em todas as vidas anteriores a esta, e como em todas as vidas que se seguirão, eu disse sim… e então bebemos o sangue um do outro", declarou.

Machine Gun Kelly também usou as redes sociais para falar sobre o noivado. "Debaixo dos mesmos galhos onde nos apaixonamos, eu a trouxe de volta para pedir que se casasse comigo", escreveu. O cantor deu detalhes sobre a escolha do ano. "Eu sei que a tradição é um anel só, mas fiz o design com Stephen Webster (designer de joia) para que fossem dois: a esmeralda (pedra de nascimento dela) e o diamante (minha pedra de nascimento) colocadas em dois aros magnéticos que se juntam como duas metades da mesma alma formando o coração obscuro que é o nosso amor", explicou.

