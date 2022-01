Tatá Werneck e Rafael Vitti celebram 5 anos juntos: "Me salvou"

Pais de Clara Maria, de 2 anos, os globais Tatá Werneck e Rafael Vitti estão completando 5 anos de união. Para marcar a ocasião, o ator escreveu post no Instagram em homenagem à humorista: "Só quero agradecer por você me amar e cuidar de mim quando tô na merda". O protagonista da nova novela das 18h, "Além da Ilusão", compartilhou ainda diversas fotos ao lado da apresentadora do Lady Night e da filha do casal.

"Mesmo você tendo um milhão de coisas pra fazer e resolver, se eu precisar, você vai me dar suporte. E, no fim das contas, se relacionar é isso: um ser o apoio do outro nos momentos onde a gente só pensa em desistir. Você já me salvou de muitas bads", celebrou Rafael.

Sobre o assunto "Ideias à Venda": Eliana apresenta novo reality show da Netflix

Anitta e Pabllo Vittar são confirmadas no festival Coachella 2022

Maria Rita recusa comparações com Elis Regina: "Não quero ser igual"

Com Covid-19, Renata Vasconcellos comenta estado de saúde: "Inteira"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ator destacou ainda o lado materno de Tatá. "Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas. Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas . Você é muito, meu amor. Começamos a namorar por acaso, e nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família", completou.

Os amigos do casal celebram a união. "Parabéns, casal mais lindo e gente boa. Acompanhei desde o início de sou fã dos dois juntos", saudou Ingrid Guimarães. Atrizes como Lorena Comparato, Malu Galli e Marina Moschen também comentaram a postagem.

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags