Kylie Jenner é a primeira mulher com 300 milhões de seguidores no Instagram

Kylie Jenner se tornou a primeira mulher a alcançar 300 milhões de seguidores no Instagram. Ela bateu o recorde na noite da terça-feira, 11 de janeiro.

A modelo, socialite e empresária estadunidense está atrás somente de Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol detém 388 milhões de seguidores. Os dois são as pessoas mais seguidas da plataforma. Apesar disso, eles ficam atrás apenas de uma outra conta: a do próprio Instagram, que reúne 460 milhões de seguidores em sua própria rede social.

Kylie Jenner ganhou fama por causa do reality show “Keeping Up With The Kardashians”, que mostra o cotidiano de sua família.

Ela é proprietária de algumas marcas, como a Kylie Cosmetics, de maquiagem; a Kylie Skin, voltada para produtos de pele; a Kyle Swim, de roupas de praia; e a Kylie Baby, com foco no público infantil.

Em 2019, tornou-se a empresária mais jovem do mundo a ser bilionária. Na época, a Forbes havia estimado que sua empresa de cosméticos valia, no mínimo, 900 milhões de dólares.

