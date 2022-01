Vídeo: bebê de 2 meses falando "bom dia" viraliza nas redes sociais

A bebê Anastácia Rodrigues Santos, de apenas 2 meses de idade, viralizou com um vídeo seu falando "bom dia" em resposta a estímulos de conversação de uma de suas mães. No YouTube, o vídeo soma 18 mil visualizações; assista

A bebê Anastácia Rodrigues Santos, de apenas 2 meses de idade, é sucesso nas redes sociais. A recém-nascida tem surpreendido internautas com um vídeo seu falando “bom dia” em resposta a estímulos de conversação de uma de suas mães. Ela é filha de Thays Caroline Rodrigues e Ana Clara Pereira, ambas de 29 anos, segundo o Uol.

Compartilhado no YouTube, o vídeo soma 18 mil visualizações. Em entrevista ao Jornal Anhanguera, Thays revelou ser a voz que conversa com Anastácia no vídeo. Sua esposa, Ana, estava dormindo quando a filmagem ocorreu e não acreditou até assistir o vídeo. Clique aqui para assistir também ou reproduza o player abaixo:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Menino de 5 anos encomenda R$ 6,8 mil em sorvetes e bolos no cartão de crédito do pai

Miguel e Helena são os nomes mais registrados no Brasil em 2021

Avó ganha Alexa para lembrar dos remédios e viraliza ao usá-la para rezar

“Ela já soltou várias palavrinhas como neném, Ana, Gael. Ela repete bastante o que a gente pronuncia para ela”, disse Thays. A mãe comentou o sucesso que o vídeo da filha fez nas redes: “Foi um boom do dia para o outro. Ficamos sem entender. Foi muito de repente. A gente até assustou com a repercussão. Não tínhamos noção de até aonde isso iria”.

Thays também comentou as acusações de edição no vídeo. “A gente sabe que ela não está dialogando. A gente entende as pessoas não acreditarem porque até nós que presenciamos ficamos sem acreditar. Outra, a gente mal sabe postar o vídeo, imagina fazer montagens”, declarou.



Tags