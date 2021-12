Galã de "Emily in Paris" desabafa sobre fama: "Pior coisa"

O ator Lucas Bravo, que interpreta o chef Gabriel na série da Netflix "Emily in Paris", desabafou sobre as consequências da fama após ter participado da produção que fez sucesso na plataforma de streaming. Em entrevista ao jornal londrino The Times, o artista francês refletiu sobre pressão estética no cinema e TV e ressaltou a fama como algo negativo.

“Acho que ser famoso é a pior coisa que pode acontecer com você. É só fumaça. Não significa nada. Eu virei um galã da noite para o dia, essa coisa objetificada”, declarou. "[Essa fama] parece um pouco apressada. Atenção demais pela qualidade do trabalho que eu forneci", disse ele.

Gabriel é um dos galãs em "Emily in Paris" e interesse amoroso da protagonista, mas acabam sofrendo obstáculos quando Emily (Lily Collins) descobre que ele namora sua amiga Camille (Camille Razat). Por ter vivido um galã, Lucas pontua que tem ainda mais cuidado para se proteger do padrão de beleza estipulado pela sociedade. “Quando você pensa sobre essa palavra e as pessoas que se encaixam nela, você sempre vê uma pessoa saudável, bonita e musculosa - e eu não sou isso. Sou saudável, claro, mas posso ficar acima do peso", ressalta.



"Todas as pequenas coisas que definem quem você é e fazem de você humano, uma vez que você está nessa categoria (de galã), são percebidas como uma falha. Não quero ser perfeito, estou trabalhando contra isso", declarou.

O ator ainda afirmou que ser reconhecido por um papel de galã limita suas oportunidades de atuação. “Você não pode ser esteticamente bonito e ser inteligente ou ter profundidade [ao mesmo tempo]”, disse ao refletir sobre a maneira como as pessoas enxergam. “Eu geralmente recebo trabalhos para viver um professor de educação física bobalhão. É difícil quebrar essa imagem. Não que eu esteja reclamando, mas é a realidade", ressaltou.

"Emily in Paris" estreou sua segunda temporada em dezembro na Netflix. Nos novos episódios, Emily carrega a culpa de ter dormido com Gabriel, mesmo ele tendo terminado o namoro com Camille, e precisa lidar com os problemas da vida amorosa e profissional ao mesmo tempo.

