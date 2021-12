V, do BTS, em "Round 6"? Fãs especulam participação na série da Netflix

Será que o V, membro do grupo de k-pop BTS, pode participar da segunda temporada de “Round 6”? Seus fãs apostam que existe uma chance depois de haver uma série de conexões entre o artista e a produção da Netflix.

No último show da turnê “Permission To Dance On Tour”, que aconteceu no início de dezembro em Los Angeles, o cantor apresentou algumas músicas com a fantasia vermelha e a máscara da série.

Ele, inclusive, publicou uma foto no Instagram com a roupa. Após isso, o perfil da Netflix da Coreia do Sul repostou a imagem com a legenda: “Embora V nunca deva realmente usar uma máscara, eu estou vivendo para esse mashup do BTS X Round 6”.

Recentemente, o protagonista da série Lee Jung-Hae divulgou uma selfie com V. Além disso, o artista colocou um vídeo em seus stories ao lado de seu boneco inflável, que vestia uma roupa com referência a “Round 6”.

Em meio às negociações da Netflix com o criador Hwang Dong-hyuk sobre a segunda temporada, internautas começaram a pedir a participação do cantor na continuação.

“As possibilidades do Taehyung (nome de nascença de V) são baixas, mas nunca zero”, afirmou um fã. Outro usuário brincou: “Se Taehyung interpretar um vilão na segunda temporada de ‘Squid Game’, eu quero que todos saibam que eu estou do lado dele. Não me importo com moral ou ética, Taehyung está sempre certo”. Alguns ainda especularam que ele poderia ser a versão adulta do irmão da personagem Kan Sae-byeok (a jogadora de número 067).

V já estreou como ator quando participou da série sul-coreana “Hwarang” (2016), em que tinha um papel secundário na trama.



