Gloria Maria revela que já namorou cinco pessoas ao mesmo tempo

Segundo ela, na época dos relacionamentos, ninguém se importava com a vida dos outros. 'Sou livre', comemorou a jornalista, que relembrou vários assuntos sobre sua vida pessoal durante conversa com a socialite Narcisa Tamborindeguy no Instagram

Em conversa com a socialite Narcisa Tamborindeguy no Instagram, a jornalista Gloria Maria falou sobre diversos assuntos de sua vida pessoal - dentre eles a experiência de ter namorado com cinco pessoas ao mesmo tempo, além de conversas sobre o tumor no seu cérebro, descoberto em novembro de 2019. "Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa", revelou a apresentadora da TV Globo.

Segundo ela, à época dos relacionamentos, não existiam redes sociais. "Então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre", garantiu Gloria durante a conversa. "Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca”. Logo depois da declaração, a apresentadora aproveitou a oportunidade e teceu mais comentários acerca do tumor. "Depois de ter inchado 14 kg no meu tratamento, tomando corticoide, graças a Deus eu consegui perder 16 kg. Estou magra, recuperada, bela, feliz com as minhas filhas e continuo me tratando, fazendo imunoterapia", comemorou.

Para a jornalista, cada dia é uma superação relacionada ao diagnóstico. Mas o medo ainda é presente. "A experiência que estou vivendo nesses últimos dois anos, que é uma experiência de um medo, um susto constante, porque um tumor no cérebro é uma coisa que assusta", explicou. "A cada exame, a cada teste que você faz, você tem medo de um fragmento voltar. É como se você estivesse vivendo numa forca o tempo inteiro. E se você tiver medo, você não vive. Então, eu tenho aprendido essa arte de viver sem ter medo do medo. E isso é um exercício diário”.

Sobre seu maior sonho de vida, Gloria comentou que é ficar com Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. "Esse é realmente o crush da minha vida. A única coisa que eu queria ter antes de morrer é um dia inteiro com o Obama", comentou.

