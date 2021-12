Bisneta de Lima Duarte, Ana Clara fala sobre contracenar com a família

Ana Clara Duarte terá uma participação em “Além da Ilusão”, próxima novela das 18 horas, da Rede Globo. A atriz vai contracenar com seu bisavô, Lima Duarte.

“A minha participação já foi toda gravada, fizemos em um dia só. Foi muito intenso e muito importante para mim. É uma oportunidade rara contracenar com o bisavô, ainda mais sendo ele o Lima Duarte, numa cena com alto nível de dramaticidade”, disse em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do O Globo.

Na trama, Lima Duarte terá um papel ao lado de sua neta Paloma Duarte, que também é mãe de Ana Clara. Ela, porém, não foi ao dia de gravação. “A gente conversou e achou melhor que ela não fosse. Ela está muito ansiosa para ver o resultado. Já viu fotos que a equipe mandou e ficou maluca”, explicou a filha.

“Nas ruas me chamam de Palominha. Eu adoro. É uma honra enorme ser comparada à minha mãe. E confesso que somos mesmo muito parecidas. O jeito, o físico, tudo. É assustador”, afirmou.

A telenovela, que está prevista para substituir “Nos Tempos do Imperador”, será protagonizada por Larissa Manoela e Rafa Vitti. No enredo, Isabela é uma modista que se apaixona por Davi, um ilusionista que faz apresentações nas ruas e que deixou de lado a riqueza da família para seguir seu sonho.

Ela, entretanto, é assassinada, e o jovem se torna culpado mesmo que não haja tantas provas. Anos depois de deixar a cadeia, ele conhece Isadora, irmã idêntica e mais nova de Isabela.



