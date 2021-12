Após traição a Larissa Manoela, João Guilherme pagará multa; entenda

O ator movia um processo por difamação contra Dri Paz, influenciadora digital que havia afirmado através das redes sociais que houve traição no relacionamento do artista com Larissa Manoela

O ator e cantor João Guilherme foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 1.000 após mentir sobre traição no relacionamento com Larissa Manoela. O artista movia um processo por difamação contra a influenciadora Dri Paz, que havia mencionado a infidelidade do rapaz nas redes sociais. No entanto, após ele mesmo confirmar a traição, a situação foi revertida.

Conhecido por sua participação na novela do SBT "Cúmplices de um Resgate", João Guilherme namorou Larissa Manoela por 1 ano e 2 meses, quando tinha entre 13 e 14 anos. Ao mencionar o relacionamento, Dri Paz afirmou que o ator teria traído Larissa durante o namoro. Com isso, o artista decidiu mover um processo por difamação contra a influenciadora.

João Guilherme pedia uma indenização de R$ 10 mil e chegou a chamar Dri Paz de "oportunista de plantão" e "Nelson Rubens da geração Y", além de afirmar que ela divulgava notícias falsas para tentar "bombar a qualquer custo na internet".

No entanto, ao participar do Podcats, programa apresentado por Camila Loures e Virginia Fonseca, o ator admitiu que traiu Larissa durante o relacionamento. Após a confirmação, Dri Paz rebateu as acusações do processo e o ator foi condenado por litigância de má-fé, quando uma das parte sage com conduta abusiva, desleal ou corrupta para prejudicar a parte contrária. Além de pagar a indenização de R$ 1.000, João Guilherme irá pagar R$ 1.500 de honorários ao advogados de Dri Paz.

