Felipe Neto termina com Bruna Gomes por telefone, após quase 5 anos juntos

Após especulações, o fim do relacionamento de Felipe Neto com a influencer Bruna Gomes foi confirmado na tarde de hoje, 27. Bruna foi a primeira a se pronunciar por meio das redes sociais, contando que a decisão de colocar um ponto final na relação, que durou quase 5 anos, partiu do YouTuber por meio de uma ligação no Natal. Logo em seguida, a assessoria de Felipe Neto confirmou a notícia.

"No último dia 25, no Natal, fui surpreendida por uma ligação do meu companheiro Felipe Neto colocando o fim na nossa relação. Tenham certeza: a surpresa de vocês é infinitamente maior a mim, contatada por telefone e mensagens de texto, sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta", relata Bruna em sua nota.

A assessoria de Felipe Neto publicou logo em seguida um comunicado confirmando a notícia e informando que o YouTuber seguirá afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário. Ainda foi pedido para que não inventem histórias ou teorias a respeito do término.

