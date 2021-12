Maraísa insinua que música 'Presepada', parceria com Marília, foi feita para Fernando

Durante um show no último domingo, 26, em Camboriú, Santa Catarina, a cantora Maraísa acabou confessando que a música "Presepada" foi uma composição dela e de Marília Mendonça a respeito do relacionamento da sua irmã, Maiara, com Fernando Zor.

“Por mim, ela já teria te deixado. Fazer o quê, se ela te ama… Então aproveita que ela nem sonha quem você é”, diz a letra de Presepada. O relacionamento de Maaira e Fernando, cheio de idas e vindas, chegou ao fim mais uma vez na semana passada após Maiara afirmar ter descoberto um traição do ex.

Durante a apreesentação no fim de semana, Maiara comentou sobre a música, que teria muito a ver com sua vida. “Essa foi a última música que a Marília fez, foi com a Maraísa”, revelou a sertaneja.

A seguir, Maraísa respondeu a irmã: "Nós fizemos essa música pra uma pessoa que eu não conheço, é segredo, eu não posso contar pra quem foi, um dia vocês vão descobrir”, disse, apontando para Maira.

“Foi a última canetada que eu dei com a Marília, a última composição. E ela queria dar esse recado, de tudo quanto era jeito ela queria falar disso”, revelou Maraísa.

Assista ao momento:

a indireta veio aí KKKKKKKKKK as caras e bocas da maraisa é a melhor pic.twitter.com/94idgCnSJI — beatriz (@marilianahi) December 27, 2021

