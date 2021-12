Safadão contrata funcionário de hotel que viralizou ao cantar com ele

O recreador Anderson José da Silva, de 23 anos, viu a vida mudar completamente depois que subiu ao palco e cantou com Wesley Safadão, enquanto trabalhava no hotel em que o artista fazia um show. Depois do encontro, o vídeo viralizou na internet. Anderson tornou-se Andinho Playboyzinho, pediu demissão do hotel e, agora, passa a ser agenciado pela empresa de Safadão.

O encontro com o ídolo aconteceu no dia 11 de dezembro, em um hotel localizado em Porto de Galinhas, no Grande Recife, onde o jovem foi contratado como animador.

Poucos dias depois, ele foi para Fortaleza e gravou, junto com Safadão, uma versão da música “Meu Neném”. Andinho foi contratado pela empresa que gerencia a agenda de artistas e grupos como Aldair Playboy, Luan Santana, Raça Negra e do próprio Wesley Safadão. Por isso, pediu demissão do hotel.

“Não dava para conciliar com tudo o que vem acontecendo na minha vida. […] É pra ser cantor, Andinho Playboyzinho. Não vai ter nome de banda nem ser compositor. Claro que eu vou utilizar minhas habilidades, mas [o contrato é para] ser Andinho Playboyzinho”, declarou o jovem pernambucano ao jornal AgoraRN. “Eu espero viver da minha música. Do meu talento, dos meus shows, das minhas composições, da minha voz”, disse.