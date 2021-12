Ex-BBB Paula Amorim revela que está grávida e reação do noivo, Breno, emociona a web

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões ganharam as redes sociais neste fim de semana após a publicação de um vídeo que registra o momento em que Paula revela ao seu noivo, Breno, que está grávida.

Para a revelação, Paula, que foi a campeã da edição deste ano do reality "No Limite", preparou pequenos doces com bilhetes dentro. No vídeo, Breno está provando o quitute quando percebe o bilhete com a mensagem: "promovido a papai".



Na sequência, o ex-BBB, que também é arquiteto, pergunta se a companheira está "falando sério". Quando recebe a resposta positivo, Breno se emociona e parte para o abraço.

"Eu queria contar logo, mas não sabia o que fazer. Então resolvi fazer uma das coisas que mais amo: cozinhar! O Breno demorou uns segundinhos pra entender, mas não tem como não se emocionar com esse papai né?", escreveu Paula em sua conta no Instagram, onde tem mais de 3,5 milhões de seguidores.

A reação de Breno e o vídeo mostrando o passo a passo para a revelação emocionaram as redes sociais e também mexeu com a sensibilidade dos famosos. "Chorando junto", escreveu o ex-BBB Gil do Vigor.

Em seu perfil no Instagram, com mais de 1,8 milhões de seguidores, Breno postou uma foto com Paula e revelou que ela já está com 13 semanas de gestação. "Estamos muito felizes e extremamente gratos a Deus, porque agora iremos presenciar o maior amor de todos. Por aqui, já estamos contando os segundos!", disse o arquiteto.



Paula e Breno se conheceram na 18ª edição do Big Brother Brasil e estão juntos desde então. Em junho deste ano, os dois anunciaram o noivado e afirmaram que o casamento deve ocorrer em 2022.

