Show dos Famosos 2021: Gloria Groove é vencedora da competição

Após três meses e alguns dias de competição, o Show dos Famosos 2021 tem uma grande vencedora: a cantora e drag queen Gloria Groove. A final aconteceu hoje, domingo, 26 de dezembro (26/12), durante o programa Domingão com Huck, na TV Globo. Também eram finalistas Vitor Kley, Wanessa Camargo e Robson Nunes, disputando o troféu da temporada.

A noite começou com a apresentação de Kley interpretando a premiada cantora britânica Adele. Ao som de “Set Fire to the Rain”, ele demonstrou significativa potência vocal. “Muitos falaram que era um cara de me desafiar, então resolvi terminar com uma mulher, a força de uma mulher. Uma coisa que as pessoas nunca vão ver: Vitor fazendo Adele, vai entrar para o meu livro da vida”, disse o cantor.

Em seguida, Wanessa preparou uma homenagem à princesa do pop Britney Spears, com direito a uma cobra no palco. A faixa interpretada foi “I’m a Slave 4 U”. “Estou muito feliz de encerrar com ela, que é uma grande referência. Foi a mais difícil porque é a que mais me identifico e tenho um carinho gigante”, explicou a cantora sobre a apresentação.

Robson Nunes apresentou um pot-pourri de Wilson Simonal, cantor carioca considerado o Rei do Swing. Foram apresentadas as canções “Tributo a Martin Luther King”, “Nem Vem Que Não Tem” e “País Tropical”. “De cara seu texto me derrubou. O número foi meu ano de 2021, uma montanha-russa de sensações, fiquei emocionada, alegre... Seu Simonal foi impactante, saio apaixonada por você”, elogiou a jurada Preta Gil após a apresentação de Robson.

Por fim, a estadunidense Jennifer Lopez foi homenageada por Gloria Groove em um medley com “Jenny From The Block”, “Get Right” e “On the Floor”. “Você é uma mega artista, ia dar trabalho para qualquer um. A gente vê como você se constrói, se dedica. Você fez a cada espetáculo um grande show”, comentou Boninho, também jurado.

Show dos Famosos 2021: votação final

A votação entre os finalistas da competição começou pelos jurados. Boninho deu seu voto para Vitor Kley, destacando que o cantor gradualmente demonstrou mais potência nas fases finais do jogo. Já Preta Gil apontou Wanessa como sua finalista, justificando que sua participação na competição “mostra a artista que você é”.

Na sequência, Cláudia Raia escolheu Gloria Groove para a vitória, após destacar que todos os finalistas foram “espetaculares”. Como os jurados apontaram três nomes diferentes, Luciano Huck precisou se voltar para o voto de minerva da plateia. Por fim, Gloria Groove foi escolhida como a grande vencedora.



