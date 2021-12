Globo decide manter talk show de Pedro Bial permanentemente em modelo home-office

Pedro Bial continuará apresentando o "Conversa com Bial" direto de sua casa; para a nova temporada da atração, que deverá estrear em abril, a tendência é de que a emissora construa um pequeno cenário na casa do jornalista

Talk Show apresentado por Pedro Bial, na contramão de todas as outras produções da empresa, continuará sendo realizado no modelo de home-office em caráter permanente. Para os executivos do canal, há um consenso de que a qualidade da atração cresceu exponencialmente desde que ela deixou de ser feita presencialmente.

A informação da manutenção do home-office de Pedro Bial é da colunista Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo.

Os índices do "Conversa com Bial" também cresceram ao decorrer de suas duas temporadas longe dos estúdios da Globo em São Paulo. Mais intimista e com foco apenas nos entrevistados, o programa se tornou líder isolado e conseguiu superar o talk show "The Noite", apresentado por Danilo Gentili, do SBT.

A atração se tornou responsável por entrevistas que tiveram repercussão nacional, como a concedida por Eduardo Leite em julho deste ano, em que o Governador do Rio Grande do Sul assumiu publicamente ser homossexual.

Para o próximo ano do talk show, que deverá estrear sua nova temporada em abril, a tendência é de que a emissora construa um pequeno cenário na casa do jornalista, mas que as entrevistas sigam acontecendo de forma remota. Em ocasiões especiais, como já vinha acontecendo em 2021, o programa será feito totalmente em externas.

O Conversa com Bial completará cinco anos no ar em maio de 2022. A atração, criada para ocupar a lacuna deixada pelo cancelamento do Programa do Jô (2000-2016), teve dificuldades para se impor na disputa pela preferência do público na Grande São Paulo em seus primeiros anos no ar. Em 2017 e 2018, não era raro que o talk show fosse superado pelo The Noite e pelo Programa do Porchat, da Record (2016-2018).

