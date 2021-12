Minicabra influencer faz sucesso na internet e é 1ª a receber identidade no MS

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há uma minicabra que é influencer. Trata-se de Chanel Guimarães. A herbívora de um ano e cinco meses mora com o casal de empresários Aline dos Santos e Solon Martins, além das duas filhas do matrimônio, e acumula quase 20 mil seguidores no Instagram. De tão querida nas redes sociais, Chanel possui até conteúdo publicitário e participa de eventos na região, do mesmo modo que os influencers fazem.

Em entrevista ao portal G1 do Mato Grosso do Sul, Aline disse que recebeu a cabra de presente do marido para comemorar mais um ano de casados. Desde criança, a mulher sempre gostou de animais de fazenda e, ao receber Chanel de presente, uma parte desse sonho foi realizada. "Antes dela chegar em casa, já tinha nome e aí a gente achou legal fazer agora o primeiro registro de pet exótico de MS e acrescentar o nosso sobrenome", disse a mulher.

Chanel foi registrada no cartório do 4º Ofício de Notas, Titulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Campo Grande, na quarta-feira, 15, e recebeu uma IdentiPet, que oficializa a tutela de um animal de estimação.

A ideia de criar de um perfil no Instagram ocorreu devido o sucesso que Chanel fazia com as pessoas. Conforme a tutora, muitas pessoas perguntavam como fazia para adotar uma cabra como Chanel, "e eu falei 'vou fazer um Insta porque vai ser legal, a gente vai contar o dia a dia dela, postar as fotos lá", afirmou.

Até o momento, as publicações já passaram de 100, com 19,8 mil seguidores na rede social. Tudo do cotidiano da minicabra pigmeu africana é relatado no perfil. "Ela já está fazendo publi post, as pessoas procuram e pagam para ela estar nos lugares, como uma influencer mesmo", relatou Aline.

Mas os trabalhos para manter a saúde de Chanel em ordem são vários. De idas ao veterinário a cada três meses até a alimentação regrada, os tutores não medem esforços para cuidar da minicabra. "Ela faz exames a cada seis meses, toma vacinas e vai ao veterinário uma vez a cada três meses", finalizou a empresária.

