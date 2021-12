MC Mirella: livro de Whindersson é visto no quarto da funkeira

Sob boatos de um affair com o humorista, a funkeira publicou uma foto sua e seguidores perceberam o livro de Whindersson Nunes em sua cabeceira. As especulações sobre um possível romance entre os dois cresceram após a publicação; entenda o caso

A cantora MC Mirella continua despertando a curiosidade do público quanto a um possível affair com o humorista Whindersson Nunes. Ela publicou uma foto sua na ferramenta Stories do Instagram hoje, quinta-feira, 16, e seguidores perceberam o livro de Whindersson, “Vivendo como um guerreiro”, em sua cabeceira. As especulações sobre o possível romance entre os dois cresceram, mesmo com a mãe de Mirella tendo negado o comentado envolvimento.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, fontes que moram no condomínio do humorista afirmaram que a funkeira tem frequentado a cobertura de Whindersson com frequência e já chegou a passar uma noite inteira no local, além de ter planos de alugar um apartamento no mesmo edifício. Os dois foram para a Farofa da Gkay, que aconteceu entre os dias 5 e 7 de dezembro, no Marina Park, em Fortaleza, e surgiram rumores de que haviam ficado na festa, mas Mirella negou o envolvimento com o humorista.

A funkeira está solteira desde que pediu divórcio de Dynho Alves após vê-lo em momentos de intimidade com Sthe Matos enquanto ambos estavam confinados em “A Fazenda 13”. Whindersson também está solteiro; seu último relacionamento com foi Marina Lima, que chegou a dar à luz ao filho deles, João Miguel, que morreu prematuramente.

MC Mirella também se tornou assunto nas redes sociais após aparecer em um vídeo saindo junto do funkeiro Livinho de um motel na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo o colunista Leo Dias, ambos gravavam cenas para um videoclipe do cantor, que será lançado em breve. Mirella não participará como cantora na obra, e sim como atriz.



