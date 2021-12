A Fazenda 13: com Sthe na Roça, ex-noivo Victor Igoh é visto em São Paulo

Com a segunda Roça especial prevista para a noite de hoje, terça-feira, 14, o reality rural A Fazenda 13 está em sua reta final. Dois dos quatro participantes na berlinda devem ser eliminados, por isso alguns de seus familiares já se encontram em hospedagem fornecida pela TV Record. Foi nesse hotel que Poder, mãe de Rico Melquiades, revelou ter visto Victor Igoh, ex-noivo de Sthe Matos — que está na Roça com Rico.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Victor explicou estar em São Paulo a trabalho e que foi uma coincidência ter se hospedado no mesmo hotel dos familiares dos peões. “Me mandaram um vídeo da mãe do Rico dizendo que queria me conhecer e que estávamos no mesmo local. Eu não estou aqui para ir em final, em reality, nada disso! Nem sabia que hoje era essa situação toda”, explicou.

Victor, que não está a par do cronograma do reality, não hesitou quando questionado sobre um encontro com Sthe: “Óbvio que vou encontrá-la. Existe toda uma situação, que envolve família, que envolve filhos, etc. Encontrá-la é uma atitude de hombridade. E eu não tenho nenhum tipo de mágoa ou de raiva dela por nada”. Apesar disso, ele acrescentou: “Acredito que ela não saia hoje não, viu?”

A Fazenda 13: por que Victor terminou com Sthe?

O relacionamento de Victor e Sthe chegou ao fim após a influenciadora digital ter sido confinada no programa. Ou seja, ela não faz ideia de que está solteira. Victor pediu o fim do casamento devido a cenas de intimidade entre a ex-noiva e Dynho Alves, que também participa do reality. Pelo mesmo motivo, Dynho também teve problemas fora da casa: a funkeira MC Mirella encerrou o casamento dos dois.

Dynho e Sthe já foram capturados pela audiência do programa trocando carícias e abraços, e até já aconteceu um convite para dormirem juntos. Os dois se consideram “irmãos” dentro do confinamento, mas sua relação tem sido lida de outra maneira pelo público. Apesar de seu descontentamento com as atitudes da ex-noiva no reality, o próprio Victor foi acusado recentemente de tê-la traído antes do programa.

Segundo o colunista Gabriel Perline, do portal iG, Victor tinha uma suposta amante de maio deste ano, quando ele e Sthe já estavam em um relacionamento. Mensagens e imagens provocativas entre os dois foram vazadas. Porém, Victor garantiu que a relação ocorreu em maio de 2020, quando estava solteiro. “Se eu tivesse de fato traído, eu assumiria. Mas nunca houve traição, tudo mentira. Estão tentando queimar a minha imagem, porque sabem que não tem nada errado comigo”, disse ele.



