Após separação, MC Mirella vive affair com Whindersson

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, Mirella já virou um rosto conhecido no condomínio de Whindersson Nunes pelas constantes visitas e tem frequentado a cobertura com frequência

Após separação polêmica e repercutida nacionalmente com Dynho Alves, MC Mirella fez a fila andar e está vivendo um affair com Whindersson Nunes. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, fontes que moram no condomínio do humorista afirmaram que a funkeira tem frequentado a cobertura de Whindersson com frequência e já chegou a passar uma noite inteira no local, além de ter planos de alugar um apartamento no mesmo edifício.

Os dois foram para a 'Farofa da Gkay', que aconteceu entre os dias 5 e 7 de dezembro, no Marina Park, em Fortaleza e surgiram rumores de que os dois haviam ficado na festa, mas Mirella negou o envolvimento com o humorista. Além disso, apesar de ser reservado em sua vida pessoal, Whindersson não tem agradado os moradores de seu atual condomínio. Desde o fim de seu noivado com Maria Lina, o humorista tem incomodado os vizinhos com barulho e constantes festas a noite.

