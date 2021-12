"Tudo fluiu", celebra Dulce Maria sobre música com Marília Mendonça

Após a morte de Marília Mendonça, diversos artistas revelaram que tinham trabalhos em andamento com a artista. A cantora mexicana Dulce María foi uma dessas pessoas e usou as redes sociais para avisar ao público que na noite desta quinta-feira, 16 de dezembro, irá lançar "Amigos con Derechos", primeira canção em espanhol de Marília.

Antes de sua morte, a cantora brasileira havia gravado sua parte da música e enviado para a mexicana. O plano era que as duas se encontrassem para lançar a parceria, de modo a não dar spoilers aos fãs sobre a canção. No entanto, um acidente de avião em novembro resultou na morte de Marília e impossibilitou a conclusão do trabalho da maneira como planejavam. Mesmo assim, Dulce seguiu em frente com o projeto e decidiu lançar em forma de tributo à cantora.

Inicialmente, Dulce planejava um artista brasileiro para participar de uma canção de seu novo álbum "Origem" e seu time sugeriu Marília Mendonça. "Quando propuseram, ela aceitou imediatamente. E depois de três dias, já tinha mandado suas vozes pra música. Pra mim foi tipo 'Uau'", disse em entrevista ao G1. "Eu pensei 'que bonita, que generosa', porque geralmente colaborar com artistas é um problema. Às vezes não flui ou exigem muitas coisas. E com ela, tudo fluiu perfeitamente", afirmou.

Para evitar que a parceria fosse descoberta, Dulce contou que não teve contato direto com Marília. A brasileira até a seguia nas redes sociais, mas a mexicana contou que evitou retribuir a ação para que os fãs não desconfiassem. Planejando seguir uma carreira internacional, Marília Mendonça estava fazendo aulas de espanhol para participar de outros projetos como a parceria de Dulce María.

Ao relembrar o acidente, a mexicana contou que um dia antes o produtor de Marília havia entrado em contato para dizer que haviam gostado mais da primeira versão da música, que foi a escolhida para ser lançada. Quando soube da morte, a cantora disse que ficou muito abalada. "Me impactou na vida pessoal porque também sou mãe, porque também fazia turnê, ela também era muito jovem, cheia de vida, no melhor momento da carreira", declarou.

Dulce acabou lançando o álbum sem a faixa que tinha a participação de Marília e esperou para consultar a equipe da brasileira para saber o que deveria fazer com o material, mas foi incentivada a lançar a música. "Eles nos falaram que queriam lançar porque era um desejo de Marília, que ela tinha deixado. Então decidimos ir agora com a versão em espanhol que era a que mais a empolgava. E também para dar um presente de Natal de alguma forma", explicou.

