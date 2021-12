Após viral em show de Jorge e Mateus, fã celebra engajamento

Com uma mensagem inusitada para os sertanejos Jorge e Mateus, o fã Marcelo Faria ganhou as páginas de humor das redes sociais no último fim de semana. "Pelo amor de Deus, me come, Mateus", destacou Marcelo em mensagem luminosa no celular durante apresentação em Avaré, no interior de São Paulo. Entre risadas, os músicos interromperam por alguns segundos a apresentação da música "Seu astral" para ler o letreiro. O vídeo ganhou visibilidade e Marcelo tem conseguido novos seguidores nas redes sociais, já atingindo a marca de 100 mil.

Administrando um haras, o fã, até então, levava vida pacata. "Galera, o que está acontecendo? Fiz uma zoeira em um show e estou ganhando seguidor loucamente. Em 36 horas, minha vida virou de ponta cabeça", postou em seu perfil no Instagram.



"Quem me conhece sabe que eu sou assim, extrovertido, gosto de rir e fazer rir, mas não esperava estourar de repente. Vamos seguir em frente e surfar nessa onda. #Amovocês", apontou o empresário. Na descrição do perfil, o fã assumiu o título de "o cara que passa recado".

Um tweet com o vídeo ganhou as redes e já acumula mais de 370 mil likes e 90 mil retweets!

EU TO RINDO DEMAIS BICHO!!! pic.twitter.com/mfi8sgoKJk — Dell Vieira™ (@nuxx_) December 12, 2021

