Viih Tube reclama após gastar R$ 700 em gasolina para seu Porsche

A ex-BBB Viih Tube demonstrou sua insatisfação com o preço da gasolina em série de publicações no Instagram nesse domingo, 12, após gastar R$ 700 para abastecer seu carro. “Esse quebra-cabeça está muito confuso e quem começou vai ter que terminar. Porque essa gasolina está tão cara que para encher o carro é R$ 700? Não, tudo bem também, o meu carro é muito caro mesmo, mas, gente, R$ 700 para encher [o tanque de] gasolina”, reclamou ela enquanto filmava dentro do carro.

Ela é proprietária de um Porsche Cayenne 2014, avaliado em R$ 400 mil e comprado ainda neste ano. Antes de sua participação no “Big Brother Brasil 21”, ela tinha um Mini Cooper One 2011 que foi comprado em 2019. À época, ela publicou um vídeo no YouTube sobre a aquisição, afirmando ter sido “resto de risco” — expressão utilizada para veículos de luxo cujo preço despenca com o passar dos anos, facilitando a compra.

Em seu livro “Cancelada - O que a internet não mostra”, Viih Tube revelou ter sido vítima de estupro aos 16 anos. Atualmente com 21 anos, ela lamentou não ter conseguido falar antes sobre o assunto. Trecho do livro divulgado pelo portal Splash mostrou Viih contando sobre rapaz que conheceu em uma viagem e acabou se tornando seu abusador.



