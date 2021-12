Animador de hotel surpreende Wesley Safadão com música autoral

O animador de hotel, Andinho Playboyzinho, surpreendeu Wesley Safadão ao cantar a própria música "Meu Neném" durante show realizado em Porto de Galinhas, em Pernambuco, no último sábado, 11. O vídeo compartilhado por Andinho em suas redes sociais viralizou e já conta com mais de 190 mil visualizações. "Realizei meu sonho. Obrigado a todos que sempre acreditaram em mim", escreveu ele ao compartilhar o vídeo.

Durante a festa que durou quatro dias, Andinho contou com a ajuda do público para conseguir uma oportunidade de cantar com Safadão. Ao receber Andinho em seu show, Safadão o introduziu à plateia como se ele fosse a atração principal do show. Além de cantar “Meu Neném”, o cantor amador contou ter entregado uma composição sua para um artista local e não ter recebido nenhum retorno financeiro. No vídeo, é possível ver pessoas da plateia reagindo positivamente à personalidade carismática de Andinho.

Repercussão local

Em seu perfil no Instagram, Andinho publica fotografias dos personagens que ele interpreta em apresentações, de Michael Jackson ao presidente Jair Bolsonaro. Também através da rede social, o aspirante tem compartilhado acontecimentos recentes impulsionados por sua aparição no show de Safadão, que rapidamente repercutiu.

Andinho foi convidado hoje, segunda-feira, 13, a realizar uma visita à Câmara de Vereadores de Cabo de Santo Agostinho e ao gabinete do prefeito Keko do Armazém (PL). Ele publicou fotos e vídeos ao lado dos políticos locais e de outras personalidades, como um produtor de eventos, e, à tarde, um story a caminho de um estúdio de gravação em Recife. “Gratidão. Vêm novidades aí”, escreveu ele.

“Quero dizer que estou muito feliz com o que está acontecendo. Toda a correria. Tenho nem palavras para descrever esse momento que estou passando a coração. Coração está a mil”, relatou Andinho no interior do estúdio. No YouTube, a versão amadora da música começa a ganhar força. O cantor tem uma participação especial prevista para o próximo sábado, 18, a partir de 21 horas, no evento Juntas & Misturadas, realizado no Shopping Costa Dourada, em Cabo de Santo Agostinho.



