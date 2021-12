Wesley Safadão cita bordão de Nattan em nova música "Eu Já Tava Bem"

Wesley Safadão está no processo de divulgação de seu novo single “Eu Já Tava Bem”. A música, que está disponível em todas as plataformas digitais, fala sobre o sofrimento após o término de um relacionamento. E, logo no fim da canção, o artista solta: “É Safadão falando de amor”.

A frase faz relação com a letra, mas também é o mesmo bordão do cantor de forró Nattan. O artista insere “é Nattanzinho falando de amor” em muitas de suas composições. Algumas das mais populares são: “Eu Confiei em Ti”, “Com Você ou Sem” e “Deixa Eu Ser Teu Amor”.

Um dos mais recentes trabalhos do cantor é o álbum “Falando de Amor Mas Nem Tanto”, que faz referência ao seu bordão e conta com 16 faixas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Wesley Safadão, porém, assina com a gravadora “Som Livre”, que pertence à Sony. Já Nattan é um dos artistas da "Vybbe", a empresa de Xand Avião que detém contratos com outros cantores como Zé Vaqueiro, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Gkay ganha relógio avaliado em mais de R$ 59 mil de presente de aniversário

Mileide Mihaile agradece apoio da ex-sogra durante A Fazenda

Após viral em show de Jorge e Mateus, fã celebra engajamento

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker

Tags