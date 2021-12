Famosos se mobilizam para ajudar vítimas de enchentes na Bahia

Nos últimos dias, várias cidades da Bahia foram atingidas por fortes chuvas, causando enchentes e deixando famílias desabrigadas. Para ajudar, diversos famosos realizaram doações e incentivaram a mobilização pela causa.

A cantora Anitta, o humorista Whindersson Nunes e o digital influencer Felipe Neto são alguns que se pronunciaram sobre a situação crítica que o estado enfrenta. Até o momento, 25 municípios estão em situação de emergência.

Nas redes sociais, Whindersson Nunes questionou o que estava ocorrendo na Bahia e recolheu informações sobre como ajudar. “Galera do extremo sul da Bahia, o que está acontecendo por aí e o que pode ser feito?”, perguntou o piauiense. Logo após, o humorista respondeu um seguidor. "Há alguma forma segura de ajudar? Milhares de chaves pix diferentes, alguém consegue alguém confiável e não governamental pra receber doação?", escreveu.

Com a repercussão da situação do Estado nordestino e do ato, outros famosos se sensibilizaram e atos semelhantes foram observados. A cantora Anitta, por exemplo, escreveu em seu Twitter:

"Gente, acabei de ver um lance da Bahia. Como posso ajudar?". Após o questionamento, Whindersson respondeu: "A chuva levou as estradas, e na cidade impossível de transitar, acho que a solução seria helicóptero pro resgate de pessoas ilhadas e pra levar doações, tem gente só com a roupa do corpo, estamos mandando dois, mais um pra atender as aldeias indígenas seria top demais".

Na tarde deste sábado, 11, Whindersson agradeceu a cantora por se comover pela causa. Além disso, fez críticas a pessoas ricas que se prontificam a fornecer recursos ao comediante, mas não se compadecem em situações de calamidade.

"Anitta com duas ligação ajudou mais do que um bando de rico nojento que me oferece jato pra me buscar pra festinha e na hora de pedir a merda de um helicóptero fazem de conta q não entendem a gravidade do que a gente fala. Enfim, obrigado

@Anitta de coração", desabafou.

O influenciador Felipe Neto também se pronunciou na sexta-feira, 10, sobre ajudar cidades baianas atingidas pela chuva. Em suas redes sociais, ele anunciou uma doação no valor de R$ 100 mil. "O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar! Quem puder ajudar, ajude Nova Alegria! Estou enviando 100 mil reais para ajudar as famílias desabrigadas. Ajude com o que puder!", escreveu no em seu perfil no Twiter.

URGENTE



O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar!



Quem puder, ajude Nova Alegria!



Estou enviando 100 mil reais para ajudar as famílias desabrigadas.



Já Carlinhos Maia, também influenciador digital, divulgou neste sábado a doação de 30 toneladas de alimentos para as vítimas atingidas pela chuva. "Todas 30 toneladas de alimentos que íamos entregar agora próximo ao natal em Maceió, será doada para o sul da Bahia. Como já estamos com todos os alimentos, estocados, já em mãos por causa do jogo da alegria, fica mais fácil enviar para lá", disse o humorista em seu Instagram.

Segundo Carlinhos, os alimentos que seriam enviados ao Natal de Maceió deram substituídos posteriormente. Ele ainda incentivou seus seguidores a fazer doações e divulgou um PIX, além de lista de materiais que os moradores precisam.

Este sábado marca o quarto dia seguido em que chuvas fortes assolam os municípios baianos. O temporal atinge, principalmente, cidades das regiões sul e extremo sul do Estado. De acordo com o governo da Bahia, de forma prioritária, itens como comida, água, medicamentos estão sendo enviados a moradores de 13 cidades.

E no domingo, 12 de dezembro, às 10h, está prevista a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, à cidade de Porto Seguro/BA, para realizar sobrevoo de helicóptero sobre as áreas afetadas, na Bahia, pela enchente.

