Zezé di Camargo sobre Zilu: "não fez mais que a obrigação"

O documentário “É o Amor”, com os cantores Zezé di Camargo e Wanessa, estreou na Netflix nesta quinta-feira, 9 de dezembro. Durante os cinco episódios, eles abordam os dramas vividos pela família de artistas durante vários períodos de suas respectivas carreiras.

O cantor sertanejo, que faz dupla com Luciano, falou sobre o papel que sua ex-mulher teve na sua trajetória profissional. Muitos fãs e admiradores apontam que ela teve grande influência para o sucesso dele.

Ele, porém, disse: “A vida a dois, o sofrimento é dos dois. Ela teve a parte dela, eu tive a minha. Não foi ela que me fez, ela era a mulher que estava do meu lado. Agora, falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela… Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela de mulher de estar do meu lado”.

Zilu Godoi e Zezé di Camargo foram casados durante mais de 30 anos. Eles se separaram em 2014 e, desde então, envolvem-se em problemas judiciais que foram divulgados ao público.

A ex-mulher ainda participou do documentário e falou sobre sua relação com o cantor. Os dois somente conversam através de advogados. “Tenho que aprender a perdoar porque ainda não consegui essa dádiva. Um dia quero tirar isso de dentro de mim”, ela desabafou.

"Ele é um paizão. Até falo, eu que fiquei em casa, que cuidei, viajei, fui para a escola, e os filhos são mais apaixonados pelo pai do que pela mãe", explicou sobre sua relação com os filhos.



