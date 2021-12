Mila Moreira e Clodovil eram irmãos, afirma jornalista

A atriz Mila Moreira (1949 - 2021) e o apresentador de televisão Clodovil Hernandes (1937 - 2009) eram irmãos? O jornalista Fernando Poffo, que trabalhou em jornais como Globo, Folha e Uol, afirma que sim.

Em suas redes sociais, ele contou o passado da família e explicou a situação. “Ela era irmã de Clodovil, com quem teve muita parceria como modelo e também na TV”, disse.

De acordo com o Fernando Poffo, o pai da artista era dono de alguns hotéis no centro de São Paulo e teve um filho fora do casamento, com uma camareira de um de seus empreendimentos.

“Ele não assumiu a criança e a camareira com ascendência indígena conseguiu que um casal a adotasse”, explicou. Os pais adotivos teriam sido os espanhóis, os Hernandez, que criaram Clodovil e nunca teriam deixado a família biológica se aproximar.

“Exceto a irmã, Mila. Com ela, ele manteve contato e, não só isso, tocou vários trabalhos em parceria”, indicou o jornalista. Segundo suas publicações, os dois se davam bem e mantinham uma parceria profissional.

“Mila e Clodovil se davam super bem e ele até a apresentava eventualmente como ‘uma irmã’, dando a entender que era em razão da parceria e tal. Era um joguete deles pra manter o segredo e viverem de boas como bons irmãos e parceiros”, finalizou.



