Barões da Pisadinha, João Gomes e mais: o que o Nordeste escuta no Spotify

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

A plataforma digital de áudio Spotify revelou nesta segunda-feira, 6, dados de consumo sobre as preferências em música e podcast do Nordeste brasileiro. A banda de piseiro Os Barões da Pisadinha ocupa o 1º lugar na região e no País entre os artistas mais ouvidos

O que o Nordeste mais escuta em música e podcast? De acordo com dados de consumo de 2021 da plataforma de áudio Spotify, a pisadinha — também conhecida por piseiro, uma vertente do forró com elementos da música eletrônica — se destaca entre as preferências da região.

LEIA TAMBÉM | "Pisadinha, novo ritmo musical", reportagem seriada do O POVO Mais revela os nomes do ritmo mais ouvido no Brasil desde o fim de 2020

A banda de piseiro Os Barões da Pisadinha ocupa o 1º lugar na região e no País entre os artistas mais ouvidos em 2021 no Spotify. O ranking do Nordeste segue com, sucessivamente, Wesley Safadão (5º lugar), Tarcísio do Acordeon (4º lugar), Zé Vaqueiro (3º lugar) e João Gomes (2º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados de consumo foram revelados pelo Spotify nesta segunda-feira, 6. O álbum "Eu tenho a Senha", de João Gomes, é o mais ouvido da plataforma em todo o território nordestino. Já no âmbito dos podcasts, o "Original Spotify Café da Manhã" é o mais ouvido da região e o 5º mais ouvido do Brasil.

Sobre o assunto Barões da Pisadinha e Maiara & Maraisa unem piseiro e sofrência na música "Zero Saudade"

Barões da Pisadinha a John Mayer: 15 lançamentos musicais da semana

Confira rankings dos cantores e hits mais ouvidos em 2021 no Deezer

João Gomes e Whindersson Nunes firmam parceria com a música ‘Morena’; ouça

Ao fim de cada ano, a Retrospectiva do Spotify apresenta artistas, álbuns, músicas, playlists e podcasts mais ouvidos dos seus mais de 381 milhões de usuários em todo o mundo. Com a edição de 2021, a plataforma digital de áudio obteve esses dados sobre as preferências em música e podcast dos consumidores.

No Ceará, o disco mais ouvido seguiu a preferência de toda a região: "Eu tenho a Senha", de João Gomes. O álbum chegou ao público em junho deste ano e logo alcançou repercussão nacional. No trabalho, o cantor e compositor apresenta dez faixas sobre amor, vaquejada e admiração familiar.

Olivia Rodrigo, cantora e compositora estadunidense ligada à música pop, também ficou entre os destaques do Estado. Seu álbum de estreia, "Sour", foi o 2º mais ouvido do Ceará. "Good 4 u" foi uma das canções da artista de 18 anos mais ecoadas na internet durante o ano. A música fala sobre a superação de um término.

O ranking dos álbuns mais ouvidos no Ceará segue com "O Original", de Zé Vaqueiro (3º lugar); "Tudo Em Paz", de Jorge e Mateus (4º lugar); e "Doce 22", de Luísa Sonza (5º lugar).

Álbuns mais ouvidos por estado

Alagoas

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• SOUR - Olivia Rodrigo

• O Original - Zé Vaqueiro

• Diferente dos Iguais - Tarcísio do Acordeon

• Doce 22 - Luísa Sonza

Bahia

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

• O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo) - Gusttavo Lima

• O Original - Zé Vaqueiro

• Acertou na Mosca - Tierry

Ceará

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Sour - Olivia Rodrigo

• O Original - Zé Vaqueiro

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

• Doce 22 - Luísa Sonza

Maranhão

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

• O Original - Zé Vaqueiro

• Diferente dos Iguais - Tarcísio do Acordeon

• Vamos Dar Play No Nathanzinho - NATTAN

Paraíba

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Sour - Olivia Rodrigo

• O Original - Zé Vaqueiro

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

• Doce 22 - Luísa Sonza

Pernambuco

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Sour - Olivia Rodrigo

• O Original - Zé Vaqueiro

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

• Diferente dos Iguais - Tarcísio do Acordeon

Piauí

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Sour - Olivia Rodrigo

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

• O Original - Zé Vaqueiro

• Diferente dos Iguais - Tarcísio do Acordeon

Rio Grande do Norte

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Sour - Olivia Rodrigo

• O Original - Zé Vaqueiro

• Doce 22 - Luísa Sonza

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

Sergipe

• Eu Tenho a Senha - João Gomes

• Sour - Olivia Rodrigo

• Tudo Em Paz - Jorge & Mateus

• Doce 22 - Luísa Sonza

• O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo) - Gusttavo Lima

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags