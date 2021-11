Diretor sobre exigências de Camila Queiroz: 'Nunca havia visto nada parecido'

Desde que o desligamento da atriz Camila Queiroz da novela "Verdades Secretas 2", da qual era protagonista, foi anunciado, muitas dúvidas vêm pairando sobre o fato. Semanas depois, envolvidos no caso seguem dando suas versões. À coluna do jornalista Tony Goés, da "Folha de São Paulo", o diretor de entretenimento da Globo Ricardo Waddington afirmou que "nunca havia visto nada parecido" com as exigências feitas pela atriz em 39 anos de carreira.

O comunicado à imprensa que informou sobre o desligamento de Camila Queiroz da produção chamou a atenção pelo tom. No texto, a emissora afirmou que a artista havia feito "demandas contratuais inaceitáveis" para aceitar a extensão de sete dias de gravações da produção, que foi afetada por atrasos causados pelos protocolos sanitários necessários na pandemia.

Entre as já sabidas, estavam, por exemplo, uma mudança no desfecho da personagem. "O Tony Ramos não pode fazer isto, a Fernanda Montenegro não pode fazer isto", comparou. "O que motivou sua saída da emissora foram as exigências que ela fez para cumprir uma extensão de apenas sete diárias. Todo o resto do elenco concordou em fazer. Não teve uma única pessoa que dissesse ‘ah, não, não vou fazer sete diárias’", seguiu o diretor.

Outra exigência confirmada com a entrevista de Ricardo Waddington é a de que Camila queria aprovar a campanha de lançamento da obra. "Nem eu tenho como garantir nada para ela. A campanha obedece a uma lógica de marketing, e temos especialistas que estabelecem essa lógica. Eu tenho 39 anos de Globo, 39 anos que eu trabalho com elencos, e nunca havia visto nada parecido", atestou.

Além de nota que lançou se defendendo, Camila vem usando as redes sociais para tratar do caso, ainda que sem detalhes. A artista disse na internet que "muita mentira" sobre o fato seria publicada e prometeu "algum dia" revelar aos fãs o seu lado.

O caso estrondoso da atriz foi mais um da lista de demissões e desligamentos recentes que a Globo vem passando nos últimos meses. Nomes com Angélica, Lázaro Ramos e Silvio de Abreu saíram recentemente da emissora em diferentes circunstâncias e assinaram com plataformas de streaming.

Apesar do intenso movimento, Ricardo Waddington afirmou que a emissora segue buscando "um modelo de relacionamento mais flexível, mais saudável, mais rico em experiência, que poderia nos dar um viés mais criativo".

