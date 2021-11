Deolane Bezerra faz festa luxuosa de R$ 4,5 milhões

O evento contou com a presença de celebridades como Simone & Simaria, Belo, MC Davi, MC Don Juan, Jojo Todynho e Taty Girl

Viúva de MC Kevin, a digital influencer Deolane Bezerra celebrou aniversário de 34 anos com muita ostentação. A advogada criminalista nasceu no dia 1º de novembro, mas escolheu o dia 3 para fazer sua festa. Conhecida por usar grifes, Deolane fez questão de fazer um evento luxuoso que custou cerca de R$ 4,5 milhões.

A festa de aniversário aconteceu na Mansão Ferrara - Villagio Europeo, na Mooca, em São Paulo, com 500 convidados e oito horas de duração. Famosos como Jojo Todynho, Taty Girl, Rafaella (irmã de Neymar), Ferrugem, Nicole Bahls, entre outros, estavam presentes no evento, que também contou com shows de Simone & Simaria, Belo, MC Davi, MC Don Juan, Lexa e Matheus & Kauan.

Além de comidas e bebidas à vontade, a festa também teve bombons banhados a ouro e uísque importado, mas o que chamou atenção dos internautas foi uma faixa que separava famosos e subcelebridades. Além disso, houve penetras e até expulsão, como o caso da influenciadora Rayane Cassemiro que foi expulsa duas vezes da festa, segundo Leo Dias.

Já o look da advogada também foi muito comentado, principalmente as joias que utilizou. Paulo Teixeira, responsável pelos acessórios, revelou à Quem o preço de cada peça. "Ao todo são seis joias. Essas são de diamantes brancos e canários. Só o cordão e os brincos custam R$ 1 milhão. A pulseira custa R$ 89 mil e o anel R$ 139 mil". Segundo ele, a advogada se inspirou nas joias usadas por Ivete Sangalo no Prêmio Multishow 2020.

Em um dos momentos da festa, Deolane se emocionou ao ser tocada a música "Doutura 3", composição de MC Kevin em homenagem a ela.

Eu tô chorando e não é pouco, a Deolane desabou em lágrimas ao ouvir ‘Doutora 3’ do Mc Kevin pic.twitter.com/MO3mjUgAvD — cayo (@cayomez) November 4, 2021

