Bar no Texas proíbe canção natalina de Mariah Carey antes de dezembro

Dezembro se aproxima e é comum sentir o clima natalino adentrando o cotidiano. Nos Estados Unidos, a música "All I Want for Christmas is You”, cantada por Mariah Carey, marca o início da época e embala diversos ambiente americanos, principalmente, pontos comerciais. No entanto, este ano, a canção foi proibido no “Stoneleigh P", um bar localizado no estado norte-americano do Texas.

A restrição foi anunciada por meio de um cartaz pendurado em um aparelho de som do bar. “I Want for Christmas is You’ será trocada se tocada antes de 1º de dezembro. No último mês do ano, só será permitido que a música toque uma vez por noite”, diz o comunicado.

Em entrevista concedida à CNN, a gerente local afirmou que a proibição não é por motivos pessoais e disse que ao ouvir o toque inicial da música é preciso que os funcionários passem a faixa. “Assim que ouvimos o tilintar do começo da canção, corremos atrás do controle remoto. É apenas um botão que pressionamos, ‘pular'”. Eu não odeio a Mariah e não odeio o Natal", explicou.

Nas redes sociais, a cantora se posicionou sobre a decisão do bar e brincou com a situação. “É esta a guerra no Natal de que ouvi falar?”, diz publicação compartilhada por Mariah Carey no Twitter. Na imagem ela aparece vestida de guerreira.

De acordo com a Billboard's Hot 100, a canção "All I Want for Christmas is You”, na voz de Mariah Carey, é o hit de Natal número um. E, segundo o Spotify, a maioria dos ouvintes da música começa a ouvir a canção no final de novembro. Ouça "All I Want for Christmas is You” clicando aqui ou no player abaixo:

