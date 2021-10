Zezé Motta lembra racismo retratado em novela: "Casal não foi aceito"

11:44 | Out. 29, 2021

Atriz compartilhou no Instagram memórias da novela "Corpo a Corpo" em homenagem a Gilberto Braga, que faleceu no último dia 26

Em homenagem ao amigo Gilberto Braga, autor de novelas falecido na terça, 26, a atriz Zezé Motta compartilhou com seguidores no Instagram memórias sobre a novela "Corpo a Corpo", marcada por discussões sobre racismo e reações contrárias do público à época.

Na trama, Zezé interpretou Sônia, uma das protagonistas, que vivia um romance interracial com Cláudio, vivido por Marcos Paulo. Em uma primeira postagem, a atriz de 77 anos homenageou o novelista, a quem agradeceu por ter presentado com "o papel que marcou a minha história na TV Brasileira".

"Graças a você pude viver a Sônia em 'Corpo a Corpo', personagem que é lembrada até hoje. Foi um divisor de águas. Em 1984, graças a você falamos de racismo em horário nobre", reconheceu a artista.

A homenagem se estendeu em outra postagem, feita pela equipe de Zezé, que compartilhou fotos da época com Marcos Paulo e Ruth de Souza, veterana que viveu na trama Jurema, mãe de Sônia. Em "Corpo a Corpo", a personagem era uma jovem arquiteta de classe média que começa a namorar Cláudio, herdeiro de uma família rica.

"Na trama, a família do Cláudio era contra a Sônia. Principalmente o pai dele, que era interpretado pelo Hugo Carvana, e era uma coisa assim sem pudor", contextualiza o texto do post. O racismo da ficção se estendeu, infelizmente, para a vida real.

"O racismo foi discutido, falado e mais que comprovado. A ideia de Gilberto era exatamente essa! Adivinhem só, o casal não foi aceito pelo público", segue a postagem. "Um das pessoas dizia que Marcos deveria estar sem dinheiro para aceitar beijar uma negra (Zezé) na trama. O saudoso Marcos Paulo chegou a receber recados mal-educados de fãs em sua secretária eletrônica", detalha o texto.

Nos comentários, fãs ressaltaram a atualidade da discussão da trama. "A realidade de 1984 é a realidade de 2021 ainda! Forte isso", escreveu uma seguidora.

