Artistas homenageiam o autor de novelas Gilberto Braga

09:39 | Out. 27, 2021

Autor de grandes sucessos da TV Globo, como "Escrava Isaura" (1976) e "Dancin' Days" (1978), Gilberto Braga morreu na última terça, 26 de outubro. Aos 75 anos, ele sofria de uma infecção sistêmica a partir de perfuração de esófago e acabou não resistindo. Nas redes sociais, artistas repercutiram o caso.

No Jornal da Globo, Tony Ramos descreveu o autor como "um querido companheiro, uma pessoa brilhante, inteligente, muito culta". "Sinceramente é notícia que você não quer ouvir", declarou. "Ele conseguia espiar essa vida com requinte, por exemplo, das classes chamadas mais abastadas. E ao mesmo tempo seus tipos populares se misturavam a isso. Ele dava essa brasilidade", completou.

No Twitter, Paolla Oliveira lamentou a morte. "Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à tv. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse!", escreveu.

Zezé Motta homenageou Gilberto por meio do Instagram. "Você me presenteou com o papel que marcou a minha história na TV Brasileira. Graças a você pude viver a Sônia em "Corpo a Corpo", personagem que é lembrada até hoje. Foi um divisor de águas. Em 1984, graças a você falamos de racismo em horário nobre. Fomos amigos, demos boas risadas, tomamos bons drinks, vivemos... A minha admiração pelo Gilberto Braga sempre foi gigante, assim como ele era. Gilberto era um gênio. Deixa um marco na história da teledramaturgia. Descanse em paz meu querido, sinto sua perda, é o Brasil e a TV mais uma vez ficando órfãos", declarou.

Babu Santana complementou a fala de Zezé. "Acabei de saber que mais um gênio se foi! Como disse minha querida Zezé Motta, falar de racismo em 1984 na TV aberta, era pra poucos! Descanse em paz Gilberto Braga!", escreveu no Twitter.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte de Gilberto Braga e relembraram seus trabalhos mais marcantes na televisão.

Perdemos Gilberto Braga, perdemos um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Ele que nos deu Odete, Laura Cachorrona, Isaura e tantas outras. Repetirei sempre: um artista nunca morre pois vive através de sua arte. E a arte de Gilberto foi GIGANTE! Descanse em paz, Giba! pic.twitter.com/LUC318Ch5g — Madson Melo (@madsonmelo) October 27, 2021

Imagina você ser o Gilberto Braga e ter criado essas obras icônicas? pic.twitter.com/Z4Aisgp5uZ — Laura (@lauraemiche) October 23, 2021

