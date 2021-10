Canal Viva exibe "Alma Gêmea" e "O Beijo do Vampiro" em 2022

Produzidas pela rede Globo, as novelas "Alma Gêmea" e "O Beijo do Vampiro" estreiam na grade de programação do canal Viva em 2022. Reapresentadas pela primeira vez no Viva, as produções vão substituir "Paraíso Tropical" e "Sonho Meu", respectivamente.

"Alma Gêmea", de Walcyr Carrasco, chega ao Viva logo no dia 31 de janeiro. O romance foi ao ar na TV Globo de 20 de junho de 2005 até 10 de março de 2006, em 227 capítulos, na faixa das 18 horas. A novela narra a história de amor eterno entre um homem e uma mulher tragicamente separados e que, cerca de 20 anos depois, voltam a se encontrar quando ela reencarna em um novo corpo.

Os protagonistas são Priscila Fantin, como Serena Anauê, e Eduardo Moscovis, como Rafael de Souza Dias, par romântico da trama. Liliana Castro, Flávia Alessandra, Drica Moraes e Malvino Salvador também integram o elenco.

Em, "O beijo do Vampiro", Tarcísio Meira fazia os papeis do duque Bóris Vladescu e do Igor Pivomar, enquanto Cláudia Raia vivia Mina D'Montmatre (Foto: Divulgação)



Já "O Beijo do Vampiro" entra na programação do Viva no próximo dia 28 de fevereiro. Obra de Antônio Calmon, foi ao ar entre 26 de agosto de 2002 a 2 de maio de 2003 na faixa das 19 horas. Com 215 capítulos, a trama conta com Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Marco Ricca, Alexandre Borges, Luis Gustavo, Glória Menezes, Júlia Lemmertz e Ney Latorraca no elenco. Uma história de amor entremeada por elementos sobrenaturais, drama, humor e a luta do bem contra o mal dão o tom da novela.

