Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está programando o que assistir durante o fim de semana? Veja a seleção do Vida&Arte com os principais lançamentos dos streamings.

No Amazon Prime Video, uma das novidades é o documentário “Maradona: Conquista de um Sonho”. História mostra Diego Armando Maradona, jogador de futebol argentino, durante sua carreira. Conteúdo revela o início de sua trajetória na Villa Fiorito, sua passagem pelo Barcelona e sua vitória na Copa do Mundo de 1986.

O streaming da Amazon também disponibilizou a quinta temporada de “This Is Us”. A produção, impactada pelo coronavírus, adaptou seu roteiro para misturar realidade e ficção. Na narrativa, os personagens também enfrentam o período de isolamento social e precisam lidar com seus problemas anteriores, ao mesmo tempo que estão em meio à pandemia.

Já a Netflix adiciona novas continuações de dois k-dramas. Um deles é “Hospital Playlist”, em que cinco médicos são amigos desde o começo da faculdade e vivem o cotidiano do hospital juntos.

Outro dorama é “Amor, Casamento e Divórcio”. Três gerações de mulheres bem-sucedidas que trabalham na mesma empresa passam por problemas em seus respectivos casamentos quando são confrontadas com segredos.

No HBO Max, há a quinta temporada de “Young Sheldon”. O spin-off de “The Big Bang Theory” conta a história de Sheldon durante sua infância. O garoto prodígio ainda é uma criança, mas já está no ensino médio. Entretanto, sua família comum precisa encontrar uma maneira de compreendê-lo.

Netflix

quinta-feira, 28

- "Hospital Playlist" (temporada 2)

- "Luis Miguel - A Série" (temporada 3)

- "Exército de Ladrões: Invasão da Europa"

- "A Origem do Mundo"

sábado, 30

- "Amor, Casamento e Divórcio" (temporada 2)

Amazon Prime Video

quinta-feira, 28

- "This Is Us" (temporada 5)

sexta-feira, 29

- "Fairfax" (temporada 1)

- "Maradona: Conquista de um Sonho"

HBO Max

quarta-feira, 27

- Young Sheldon: Temporada 5

- A Corrida Maluca: Temporadas 1 e 2

- Last Week Tonight With John Oliver: Novo episódio, Temporada 8

Disney+

sexta-feira, 29

- Doogie Kamealoha: Doutora Precoce (episódio 8)

- Marvel One-Shot: Todos Saúdem o Rei

- Zorro (temporadas 1 e 2)

- Mira, Royal Detective (temporada 1)

- América do Sul - Animais Extraordinários (temporada 1)

- Tubarões Gigantes

- Amigos para Sempre

- A família Craft e o Código da 20

Mubi

quinta-feira, 28

- Carne Trêmula

sexta-feira, 29

- Play It Safe

sábado, 30

- Cocaine Cowboys

domingo, 31

- Creepy

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 28

- Este Mundo É Um Hospício

- O Último Prosecco

- Grandes Esperanças

- Os Irmãos Grimm

- As Duas Faces da Moeda

- Nazistas Africanos do Kung-Fu



