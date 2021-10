Fátima Bernardes sofre preconceitos por namorar homem mais novo

A apresentadora Fátima Bernardes, 59, e o deputado federal Túlio Gadêlha, 33, namoram há quatro anos. A jornalista, porém, revelou em entrevista para a série “Isso Tem Nome”, do “Fantástico”, que sofre julgamentos por namorar um homem mais novo.

“Acho que as mulheres que têm relacionamentos com homens muito mais novos é quase um massacre mesmo. Não vejo o mesmo tipo de comportamento quando você vê um homem mais velho namorando uma mulher bem mais jovem”, disse.

A apresentadora do “Encontro” ainda comentou sobre momentos em que pessoas tentam elogiar o casal, mas é possível perceber a opinião verdadeira delas. “Muitas vezes são tentativas de elogio, mas que você percebe que aquilo (a diferença de idade) é visto primeiro, antes de qualquer outra coisa”, ressaltou.

Ela cita que a situação ocorre como uma consequência do machismo. “Todas as relações em que a mulher quebra os padrões, ela sofre por isso. Se você é uma mulher mais velha que seu parceiro, até se você é mais alta que seu parceiro, as pessoas se metem em tudo porque foge do que elas estabeleceram como padrão”, defende.

Fátima Bernardes esteve presente no quadro do “Fantástico” para falar sobre “etarismo”, ou seja, o preconceito com a idade. No programa, a escritora Conceição Evaristo também esteve presente para falar sobre o que viveu em sua carreira.

Após a exibição, Túlio Gadelha publicou uma foto da namorada com a legenda: “amar é um perigo. Mas por uma gata dessa, qualquer risco vale a pena”. Ela respondeu nos comentários: “viver já é perigoso demais, né amor?”.



