Top Chef Brasil 2021 hoje, 15: onde assistir ao vivo e horário

Quarto episódio do reality culinário da Record TV irá passar nesta sexta, 15 de outubro (15/10). Saiba o que vai acontecer no programa de hoje, horário e onde assistir ao vivo

Nesta sexta-feira, 15 de outubro (15/10) vai ao ar o quarto episódio do reality culinário Top Chef Brasil 2021. Na terceira temporada, 12 chefs profissionais seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O primeiro desafio da noite será o Teste de Fogo. Divididos em três equipes, os participantes deverão criar um menu degustação utilizando diversos tipos de corte suíno. O resultado deixará a convivência na casa dos chefs cada vez mais difícil e os piores da atividade irão para a prova da berlinda: o Desafio de Eliminação.



Sobre o assunto "Mentiras": Sasha rebate rumores de que teria brigado com Bruna Marquezine

Namoro da ex-BBB Lumena com a musicista Fernanda Maia chega ao fim

Verdades Secretas: horário e onde assistir ao vivo hoje, sexta, 8

A Fazenda 13: com 30,24%, Erika é a terceira eliminada do reality

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Competindo individualmente, cada chef deverá preparar um prato "padrão Top Chef" apenas com produtos baseados na cesta básica do brasileiro. Durante a execução da receita, será possível acrescentar alimentos perecíveis básicos, como frutas, legumes e verduras, que estarão em uma barraca de feira.

O chef que fizer o melhor prato ganhará a Faca de Ouro. Já o autor do pior será eliminado do programa. Para ajudar no desafio, a chef Mara Salles será a convidada da noite para avaliar os pratos juntamente com os jurados Felipe Bronze, Emmanuel Bassoleil e Ailin Aleixo.

Top Chef Brasil 2021: quem já saiu?

Primeiro eliminado: Felipe Salles

Segundo eliminado: Júlio César Cardoso



Terceira eliminada: Manuela Bressani

Top Chef Brasil 2021 hoje, 15: onde assistir ao vivo e horário

A terceira temporada do reality Top Chef Brasil estreou no dia 24 de setembro (24/09). Em busca do prêmio de R$ 300 mil e da titulação de top chef do País, os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O Top Chef Brasil 3 irá ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda 13, a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na TV Record. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do reality show.

Tags