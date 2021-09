Top Chef Brasil 2021: Felipe Salles é primeiro eliminado da temporada

O participante de 35 anos foi bastante elogiado pelo seu molho, mas a falha no cozimento do resto do prato garantiu sua saída do reality culinário da Record TV. Top Chef Brasil 2021 vai ao ar às sextas-feiras, após A Fazenda 2021, às 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília)

O chef Felipe Salles, de 25 anos, foi o primeiro eliminado da temporada 2021 do Top Chef Brasil. O reality culinário da Record TV estreou na última sexta-feira, 24 de setembro (24/09), e já dividiu entre os chefes as equipes. O vencedor do Top Chef Brasil ganha R$ 300 mil e o título de top chef do país.

Logo na primeira prova do episódio, o Teste de Fogo, os participantes foram divididos em duas equipes: os times Vermelho e Verde, no que Felipe ficou na equipe Vermelha. O objetivo da prova era a preparação de um menu contemporâneo brasileiro completo, com entrada, prato principal e sobremesa.

O time vencedor estaria imune na primeira semana do reality e o perdedor disputaria o Desafio de Eliminação. Coube então ao Time Vermelho a derrota e cada um dos integrantes tiveram que fazer um prato de autoria própria. Os participantes Gab e João foram bastante elogiados pelos seus pratos e se emocionaram. "Eu tive dúvidas se realmente eu conseguiria apresentar e se iria agradar vocês", disse aos prantos o paraibano.

Mas quem levou a melhor foi Enrique Barrakhuda: o chef venceu o desafio e conquistou a Faca de Ouro, item que lhe dá poder no próximo Teste de Fogo. A eliminação final ficou entre três participantes: João, Julio e Felipe Salles. O apresentador Felipe Bronze elogiou o molho de Felipe, mas reclamou do cozimento do prato. "É um erro longe do que esperamos de um chef do seu talento e da sua categoria", comentou o apresentador. Ailin também voltou a elogiar o prato de João, enquanto Emmanuel também teceu comentários sobre o prato de Julio.

Porém, o erro de Felipe foi considerado mais grave e o participante foi o primeiro eliminado da temporada de 2021 do Top Chef Brasil. O chef nasceu em Elói Mendes (MG), mas mora no município de Setúbal, em Portugal.

Top Chef Brasil 2021: onde assistir e horário

A terceira temporada do reality Top Chef Brasil estreou na última sexta-feira, 24 de setembro (24/09). Em busca do prêmio de R$ 300 mil e da titulação de top chef do País, os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O Top Chef Brasil 3 irá ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda 13, a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na TV Record. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do reality show.





