Jesuíta Barbosa se prepara para Pantanal e brinca: "Estou bem hétero"

09:58 | Out. 05, 2021

Gay? Bissexual? Jesuíta Barbosa já foi questionado em algumas entrevistas sobre sua sexualidade e chegou a dar respostas diferentes em cada ocasião. Ao falar com a revista GQ, o ator revelou que sua orientação sexual está sempre mudando.

Aos 30 anos, Jesuíta tem uma carreira relevante no audiovisual brasileiro, reconhecido por sua atuação em novelas e longas-metragens aclamados pela crítica. Sobre a vida pessoal, o artista já declarou ser bissexual e no Conversa com Bial afirmou ser "viado".

"São fases da vida", declarou em entrevista à GQ. "Agora até que estou bem hétero", brincou. "Não fico nesse rótulo de celebridade, não me interesso em divulgar a minha intimidade. Isso não tem nada a ver com o meu ofício", afirmou.

Natural de Pernambuco, Jesuíta também mencionou suas origens durante a entrevista. "Carrego muita memória, beleza, inteligência e também traumas dessa parte da minha vida no sertão. Mas havia uma soltura ao poder habitar a cidade inteira. Eu conseguia me perceber dentro da região árida, desértica", declarou.

O intérprete se prepara para estar em uma novela das 21h da Globo e protagonizar o remake de "Pantanal", previsto para estrear em 2022.



