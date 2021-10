Gil do Vigor se torna um dos afrodescendentes mais influentes do mundo

A publicação internacional "Most Influential People of African Descent" classificou Gil do Vigor, economista e ex-BBB, como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo

A publicação “Most Influential People of African Descent”, que divulga os afrodescendentes mais influentes do mundo, colocou Gil do Vigor em sua lista. A classificação dos 100 primeiros, voltada para pessoas com menos de 40 anos, é um trabalho ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).

Em suas redes sociais, o economista e ex-BBB comentou: “Estou muito emocionado. Ganhei um prêmio internacional super respeitado! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent). Que honra!”.

Genteeeee, estou muito emocionado. Ganhei um prêmio internacional super respeitado! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent). Que honra! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 5, 2021

Ele ainda publicou outro texto. “Eu estou chorando, mas não é pouco! Vocês não sabem como isso é importante e como eu estava precisando disso. Vocês não têm noção! Essa foi a resposta de Deus para minhas orações”, disse.

Outros brasileiros que estão na lista são: os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo, a cantora Margareth Menezes e a diretora de cinema Claudia Alves.



Sobre o assunto Karol Conká passa o fim de semana com Carlinhos Maia e ex de Jojo Todynho

Adnet imita Bolsonaro e pede volta do WhatsApp: "precisando espalhar fake news"

"Sou viciada", diz Luisa Sonza sobre WhatsApp; veja comentários de famosos

Jesuíta Barbosa se prepara para Pantanal e brinca: "Estou bem hétero"

Tags