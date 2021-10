Caso com Marisa Monte: relembre outros romances de Alexandre Frota

Alexandre Frota revelou já ter vivido um romance com Marisa Monte antes da notoriedade nacional da cantora. Além dela, o carioca já teve outros romances com famosas; relembre algumas de suas relações, incluindo o atual casamento

O deputado federal Alexandre Frota, de 57 anos, revelou já ter vivido um romance com a cantora Marisa Monte. Em entrevista no fim da semana passada, o político afirmou que ninguém sabia do relacionamento, que ocorreu durante a década de 1980, antes da notoriedade nacional de Marisa.

“A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca [no Rio de Janeiro]. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella”, contou Alexandre durante a entrevista. Além de Marisa, o carioca já teve outros romances com famosas.

Sobre o assunto As críticas de Alexandre Frota que irritaram Bolsonaro e o PSL

Em carta a Biden, Alexandre Frota chama Bolsonaro de "Messias do Apocalipse" e "rato de esgoto"

Alexandre Frota protocola pedido de CPI para investigar facada em Bolsonaro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Romances de Alexandre Frota: Adriana Bombom

Em seu livro de 2013 “Identidade Frota – A Estrela e a Escuridão 5.0”, o político contou rapidamente sobre um caso com a atriz e apresentador Adriana Bombom no início dos anos 1990.

Ele explicou que se aproximou dela quando os dois foram jurados do programa “O Melhor do Brasil”, da Rede Record. “Fechei um contratinho de cachê por programa e passei a dividir uma bancada com o Amin Khader e a Adriana Bombom, com quem eu tive um rápido caso no início dos anos 90, depois ficamos amigos”, escreveu.

Romances de Alexandre Frota: Daniela Freitas

Também na autobiografia, Frota comentou sua relação de anos com a apresentadora Daniela Freitas, com quem foi casado de 2000 a 2003. Em suas palavras, o político considerou o relacionamento como um divisor de águas, pois Daniela era “careta”.

“Deixei de usar droga, parei de beber muito e me dediquei ao romance. Tínhamos um sexo bom, forte, visceral. Eu não sabia, mas estava apaixonado, e assim começou uma relação legal de amor”, relatou ele em entrevista ao portal Ego em 2013.

Romances de Alexandre Frota: Dani Sperle

Frota e Dani Sperle se separaram em 2010, poucos meses da data de casamento. Na época, ela revelou ao portal Ego que o término do relacionamento de seis meses aconteceu por telefone.

“Ele não foi homem nem de vir aqui falar comigo. Me ligou ontem à noite e disse que não dava mais e que só ia voltar para a casa quando eu saísse do apartamento em que vivemos juntos. Acho que para terminar um relacionamento dessa forma, às vésperas do casamento é porque ele não devia saber o que queria para a vida dele”, desabafou ela.

Romances de Alexandre Frota: Marília Gabriela

Após o lançamento do livro de Frota, em que o político afirmou ter tido um caso de uma noite com Marília Gabriela, a apresentadora confirmou o fato ao portal R7. Segundo ela, o caso aconteceu por volta de 1993. “Isso realmente ocorreu. Aconteceu há 20 anos. Acredito que todos temos memórias e Alexandre não foge dessa regra. Ele quer contar o que viveu e pronto”, afirmou na entrevista de 2013.

Sobre o assunto Andressa Urach anuncia retorno à prostituição e mostra ameaças de ex

Camila Pitanga assume namoro e fala sobre bissexualidade nas redes sociais

Namoro da ex-BBB Lumena com a musicista Fernanda Maia chega ao fim

Romances de Alexandre Frota: Nubia Oliiver

Frota teve um caso com Nubia Oliiver na década de 1980, enquanto ele estava casado com Daniela. “Ele tinha um relacionamento muito conturbado com a Dani. Sempre quando brigavam, ele me procurava e a gente ficava. Nós tínhamos uma química muito boa. Um dia descobri que estava grávida dele. Não queria ter mais filho, ainda mais de um relacionamento que não era sério. Avisei a ele que iria abortar e ele me apoiou”, contou Nubia ao Ego.

Romances de Alexandre Frota: Fabiana Rodrigues

Frota e Fabiana Rodrigues oficializaram sua união em 2011, após menos de um de namoro. Os dois estão juntos desde então. “Alê me pediu em casamento num jantar, em setembro. Em cinco minutos marquei a data”, contou ela em 2012 ao jornal Extra.

Romances de Alexandre Frota: Claudia Raia

Claudia Raia já foi casada com Frota, entre 1986 e 1989. Em entrevista neste ano à revista Elle, a atriz adjetivou o casamento como um “devaneio adolescente”. “Foi uma cerimônia religiosa muito suntuosa, uma festa para 500 pessoas, muito vestido, muita cauda, muito véu. Uma loucura!”, contou.

Após a entrevista de Claudia, o político a criticou por comentar sua relação. “Claudia não para de falar, não me tira da cabeça. Toda semana sai notícia sobre isso. Deve ter sido um casamento marcante para ela”, disse ele à Veja. “Hoje vivo um casamento maravilhoso com a Fabiana (Rodrigues). A Claudia Raia não me esquece e precisa ser feliz com os casamentos dela, como sou com o meu. O meu casamento não deixa nunca que eu me lembre dela”.



Tags