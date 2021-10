Camila Pitanga assume namoro e fala sobre bissexualidade nas redes sociais

16:23 | Out. 06, 2021

A atriz Camila Pitanga assumiu o namoro com o professor de filosofia Patrick Pessoa, seu primeiro relacionamento público após o término com a artesã Beatriz Coelho

Camila Pitanga assumiu o namoro com o professor de filosofia Patrick Pessoa. Em suas redes sociais, publicou uma foto do homem com uma legenda que faz referência à cor da roupa dele: “Amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo”.

Com as especulações que começaram na noite da terça-feira, 5, a equipe da atriz confirmou a informação à "Revista Quem" sem conceder detalhes. Patrick é crítico de teatro e trabalha como docente da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Esse é o primeiro relacionamento público da artista após seu término com a artesã Beatriz Coelho. As duas deram um fim em dezembro de 2020, depois de passarem quase dois anos juntas.

Em seu perfil no Twitter, Camila Pitanga escreveu: “Gente, a letra B da sigla (LGBTQIA+) não é de Beyonce não, tá?! Amem e sejam felizes. Eu tô!".

